Сегодня 29 ноября свой 55-летний юбилей отмечает Анатолий Седых, председатель Совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК), в которую входит крупнейший в отрасли Благовещенский арматурный завод

Сегодня свой юбилей отмечает Анатолий Седых, председатель Совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК). Быть лидером и новатором, когда за тобой стоит огромный коллектив, мощная компания – это большая ответственность и смелость. За всеми достижениями, которыми сильна и гордится сегодня ОМК, - прорывные в черной металлургии проекты, новейшие технологии, амбициозные планы, стоит капитан этого «корабля», настоящий профессионал, современный управленец и талантливый предприниматель, уверенно управляющий штурвалом бизнеса. Анатолий Михайлович – не только глава одной из крупнейших металлургических компаний, пользующийся огромным авторитетом и уважением среди коллег. С его именем связаны и уникальные социо-культурные проекты, которые ОМК активно реализует, как в регионах присутствия, так и на федеральном уровне. Это удивительно тонкое чутье красоты мира и глубокое понимание ценностей наследия и запросов будущего.

Журнал ТПА и все профильные СМИ поздравляет Анатолия Михайловича Седых с 55-летием! Успехов, новых открытий и бизнес-побед юбиляру и ОМК! Большому кораблю – большое плавание!

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 29 ноября