6 затворов и 12 задвижек DN 80 - 400 изготовлены на специализированном участке трубопроводной арматуры Петрозаводскмаша ДЛЯ АЭС КУДАНКУЛАМ ПО СВОИМ ЧЕРТЕЖАМ

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершил изготовление трубопроводной арматуры для третьего и четвертого энергоблоков АЭС Куданкулам (Индия), для нужд стратегических отраслей РФ (авиация, космос, ядерная энергетика, судостроение) и на экспорт. Шесть затворов и двенадцать клиновых задвижек с диаметром проходного сечения от 80 до 400 мм изготовлены на специализированном участке трубопроводной арматуры Петрозаводскмаша. Оборудование предназначено для оснащения машинного зала АЭС в условиях работы под давлением до 12 МПа и температурой до 350 градусов Цельсия. Затворы и клиновые задвижки успешно прошли весь комплекс заводских испытаний, в том числе гидроиспытания на прочность и герметичность изделия в сборе, в ходе которых изделия выдерживались 10 минут под давлением 16,5 МПа. Представители заказчика провели приёмную инспекцию оборудования. Комплект поставки готов к отгрузке. Напомним, что трубопроводная арматура является для Петрозаводскмаша серийным продуктом и изготавливается на специализированном участке по собственной конструкторской документации. Запирающий элемент задвижки выполнен в форме клина и перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды под действием привода, в затворе запирающий элемент перемещается под действием обратного потока. Арматура используется в трубопроводах АЭС низкого и высокого давления.

Сайт АО «АЭМ-технологии», 27 ноября