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ТПА: КОНСУЛЬТАЦИЯ. Журнал ТПА отвечает на самые злободневные вопросы. Сегодня опять о терминах и классификации ТПА. Больгая тема - комбинированная арматура. Что это такое?

27 ноября, 2019 15

ЧТО ТАКОЕ КОМБИНИРОВАННАЯ АРМАТУРА?

Запорно-регулирующая арматура (Нрк. запорно-дроссельная арматура): Арматура, совмещающая функции запорной и регулирующей арматуры.

 

Запорно-обратная арматура: Арматура, выполняющая функции запорной и обратной арматуры.

 

Невозвратно-запорная арматура: Арматура, выполняющая функцию обратной арматуры, в которой может быть осуществлено принудительное закрытие или ограничение хода запирающего элемента.

 

Невозвратно-управляемая арматура: Арматура, выполняющая функцию обратной арматуры, в которой может быть осуществлено принудительное закрытие, открытие или ограничение хода запирающего элемента.

 

Источник: МЦ ТПА и журнал ТПА №6(105), 27 ноября 2019 года


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