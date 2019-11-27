ТПА: КОНСУЛЬТАЦИЯ. Журнал ТПА отвечает на самые злободневные вопросы. Сегодня опять о терминах и классификации ТПА. Больгая тема - комбинированная арматура. Что это такое?

ЧТО ТАКОЕ КОМБИНИРОВАННАЯ АРМАТУРА?
Запорно-регулирующая арматура (Нрк. запорно-дроссельная арматура): Арматура, совмещающая функции запорной и регулирующей арматуры.
Запорно-обратная арматура: Арматура, выполняющая функции запорной и обратной арматуры.
Невозвратно-запорная арматура: Арматура, выполняющая функцию обратной арматуры, в которой может быть осуществлено принудительное закрытие или ограничение хода запирающего элемента.
Невозвратно-управляемая арматура: Арматура, выполняющая функцию обратной арматуры, в которой может быть осуществлено принудительное закрытие, открытие или ограничение хода запирающего элемента.
Источник: МЦ ТПА и журнал ТПА №6(105), 27 ноября 2019 года