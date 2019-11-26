Все арматурные стенды будут в Питере. Полигон для стендовых испытаний оборудования и технологий для шельфовых проектов планируют создать в Петербурге

Полигон для тестирования оборудования и технологий для шельфовых проектов планируют создать в Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов. В понедельник власти города подписали соглашение с компанией «Газпром нефть» и АНО «Агентство по технологическому развитию» о создании международного технологического хаба. Документ предусматривает совместную работу по стимулированию привлечения в город инженерных подразделений промышленных и энергетических корпораций, а также поддержку создания местных технологических стартапов и проектных команд.

Источник: Санкт-Петербург. 25 ноября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД —