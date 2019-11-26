АО «ИркутскНИИхиммаш» готов приступить к организации нового промышленного технопарка в Иркутске. Как прошла индустриальная конференция «Стратегия 38»?

АО «ИркутскНИИхиммаш» готов приступить к организации промышленного технопарка на своей территории с предоставлением соответствующих услуг для резидентов города и области. Прошли мероприятия:

- круглый стол «Развитие региональной промышленности в современных условиях» – ознакомились с мероприятиями по «Выращиванию» субъектов МСП производственного сектора в целях повышения уровня их технологической готовности, конкурентоспособности, а также их развития в качестве потенциальных поставщиков, в т.ч. на экспорт, РЦИ Иркутской области; консультации с директором по развитию Международного Центра Инжиниринга и Инноваций Вьюгиной Т.П.;

– круглый стол «Инструменты развития региональной промышленности. Особенности и практика применения», доклад о промышленных технопарках в РФ от Директора Ассоциации кластеров и технопарков России Шпиленко А.В. и Первого зам. директора Лабудина М.А. при участии представителя Министерства экономического развития Иркутской обл. Какаурина А. и руководителя Центра кластерного развития Кузьмина А.С.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 26 ноября