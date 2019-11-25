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ТПА: КОНСУЛЬТАЦИЯ. Журнал ТПА отвечает на самые злободневные вопросы. Сегодня о необходимости сертификата для покупного электропривода на соответствие техническому регламенту ТР ТС

25 ноября, 2019 17

ВОПРОС

Правильно ли поступает предприятие, изготавливающее трубопроводную арматуру, предоставляя потребителю только сертификат на соответствие покупного электропривода техническому регламенту ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»?

ОТВЕТ:

Трубопроводная арматура, работающая во взрывоопасных средах (независимо от наличия и вида привода), подлежит подтверждению соответствия Техническим регламентам Таможенного союза:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;

ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

В соответствии с Приложением № 3 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 «Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия» декларированию соответствия: «59. Арматура промышленная трубопроводная». В соответствии со статьей 1 «Область применения» ТР ТС 012 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» распространяется на электрическое (электрооборудование), и неэлектрическое оборудование для работы во взрывоопасных средах. Это означает, что сертификации подлежит не только приводная часть, но и все узлы трубопроводной арматуры со своей специальной маркировкой в соответствии с ТР ТС 012/2011.

Учитывая, что элементы трубопроводной арматуры работают под давлением, на эти элементы распространяются требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». По этому техническому регламенту часть типоразмеров не требует подтверждения, на другую часть требуется только декларация, на третью часть в зависимости от вида рабочей среды и параметров (PN и DN) необходима сертификация. Рекомендуем при заключении договора на поставку трубопроводной арматуры включать требования о сертификации (декларировании) в соответствии с перечисленными Техническими регламентами. Это обеспечит ответственность изготовителя за качество, надежность и безопасность поставляемого оборудования, и будет отвечать российскому законодательству о техническом регулировании.

 

Источник: журнал ТПА и ТК 259, 25 ноября 2019 года


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