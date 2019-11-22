ТПА: КОНСУЛЬТАЦИЯ. Журнал ТПА отвечает на самые злободневные вопросы. Сегодня о необходимости обязательного применения ГОСТ 33259—2015 (в частности, Приложение А, Таблица А.1) на изготовление ответных фланцев

ВОПРОС

Просим разъяснить и обосновать необходимость обязательного применения ГОСТ 33259—2015 (в частности, Приложение А, Таблица А.1), введённого в обращение Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации при изготовлении вакуумных насосов грубого вакуума при установке на изготавливаемое вакуумное оборудование присоединительных фланцев. Конечный пользователь требует изменение конструкции присоединительных фланцев в соответствии с вышеуказанным ГОСТ.

ОТВЕТ

В соответствии Федеральным законом «О стандартизации в Российской Федерации» национальные стандарты применяются добровольно, кроме условий, специально оговоренных в законе. Даже если стандарт является обязательным к применению, отдельные его положения, специально оговоренные в стандарте, как «рекомендуемые», могут быть изменены по усмотрению разработчика (или изготовителя, заказчика), исходя из конкретных условий эксплуатации продукции. В любом случае ответственность за принятые решения, надежность и безопасность несет изготовитель. Это в полной мере относится и к применению рекомендаций, приведенных в ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования». В приложении А «Исполнения уплотнительной поверхности фланцев» (таблица А.1) приведены рекомендации по конструкции уплотнения в зависимости от рабочей среды и номинального давления, в том числе для вакуума. Считаем, что разработчик вправе, в зависимости от конкретного уровня вакуума, расчетного уровня натеканий, результатов приемочных (периодических) испытаний применить иное исполнение уплотнительной поверхности, отличное от приведенного в таблице А.1.

Источник: журнал ТПА и ТК 259, 22 ноября 2019 года