САЗ «АВАНГАРД»: Импортозамещение - клапаны с МИМ для ПАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

Специалисты предприятия предложили Заказчику (ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") альтернативную замену импортного оборудования по фотографии бирки . Вместо ARCA DN300 PN10 Series 811.251-P1 был предложен регулирующий клапан 25ч41п (НО) DN300 PN16 с МИМ 500 с пневмоприводом (управление 4-20mA) производства САЗ "Авангард" с дополнительным оборудованием: электропневматический smart позиционер SMC IP8001-032-W, фильтр/регулятор AW30-F03D-2-B, автоматический конденсатоотводчик, манометры, пневмоглушитель, усилитель пневматического сигнала EIL100, нержавеющие фитинги и трубка, кабельный ввод из никелированной латуни и комплектация для сборки.

В октября 2019 г. продукция поставлена в адрес ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») и успешно запущена в эксплуатацию на участке автоматизированной системы управления поддержания температурных параметров прокатной эмульсии. Оборудование было изготовлено за 20 рабочих дней, в полном соответствии с требованиями Заказчика и по выгодной цене (почти в 3 раза дешевле и в 4 раза быстрее импорта).

Сайт САЗ АВАНГАРД, 20 ноября