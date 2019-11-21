Новый тип арматуры: клапаны перехода от технологической линии и технологические монофланцы. Изготавливаются из нержавеющей, углеродистой стали и дуплексной нержавеющей стали

Важной задачей в технологических и вспомогательных процессах при добыче газа или нефти является понимание реально происходящих процессов в системе и их параметров. Это осложняется такими факторами как высокая температура, давление, агрессивные среды. Одним из решений контроля параметров в трубопроводах и системах является отбор проб из технологических или вспомогательных линий — переход от технологической линии (ПТЛ) или от технологических емкостей, резервуаров и т. д. Для удобства будем называть все эти варианты сокращенно ПТЛ. Целью ПТЛ может быть, как отбор проб,импульса давления так и впрыска в линию вспомогательных продуктов, реагентов,катализаторов и т. д. По запросу могут быть предложены сплав 2507, сплав 400, сплав 625, сплав 825, сплав 6Мо и дополнительные материалы

■ Номинальные параметры давления в соответствии с ASME B16.5

■ Фланцевые соединения, совместимые с ASME B16.5

■ Диаметры проходных отверстий шаровых кранов: от 9,5 до 50,8 мм (от 3/8 до 2 дюймов)

■ Серия VB05 соответствует требованиям к неконтролируемым выбросам, включая Shell MESC SPE 77/300, класс герметичности B.

Источник: Бондаренко С.К. Swagelok Россия (ООО «ФСТ Рус»), ноябрь 2019, (в сокращении)