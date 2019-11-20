ТПА: СТАНДАРТИЗАЦИЯ. Перспективный план работ по стандартизации в арматуростроении на 2020 – 2021 гг.

ПЕРЕСМОТР И РАЗРАБОТКА АРМАТУРНЫХ СТАНДАРТОВ:
- пересмотр ГОСТ 21482-76 «Сильфоны однослойные измерительные металлические. Технические условия»
(Шифр темы ПНС: 1.2.259-2.021.20, разработчик – ПАО «Саранский приборостроительный завод»);
- разработка изменения ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более РN 250. Общие технические условия»
(Шифр темы ПНС: 1.2.259-2.022.20, разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»);
- разработка изменения ГОСТ 5761-2005 «Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»
(Шифр темы ПНС: 1.2.259-2.023.20, разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»);
- разработка ГОСТ «Заглушки фланцевые плоские для арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Конструкция, размеры и общие технические требования»
(Шифр темы ПНС: 1.2.259 2.024.20, разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»);
- разработка изменения ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» в части введения дополнительных типоразмеров
(Шифр темы ПНС: 1.2.259-2.025.20).
Источник: АО «НПФ «ЦКБА», 20 ноября 2019 года