Для совершенствования кооперационных связей на арматурном заводе «Армалит» создано новое структурное подразделение — отдел развития поставщиков

Сотрудники нового подразделения завода будут заниматься поиском подрядчиков, организацией изготовления пробной партии продукции на площадке «новичков» и распространением стандартов и культуры производства на партнерские компании. «Это позволит предприятию выстраивать долгосрочные отношения с надежными производителями, которые способны изготавливать изделия со стабильным качеством», — комментирует коммерческий директор АО «Армалит» Евгений Коптяев.

Сайт АО «Армалит», 18 ноября

Комментарий Маркетингового центра ТПА, 19 ноября:

Поставщик - это продавец. Чтобы иметь имидж на рынке, без чего продажи невозможны, надо размещать элементарную имиджевую информацию и рекламу, а не странные тексты на бесплатных досках объявлений.

Есть системы продаж через представителей, через дилерские сети, через торговые дома и тд... Никогда этим завод не занимался и практически не имеет никакого опыта работы на рынке трубопроводной арматуры. Ранее для продаж по тендерам и конкурсам не нужны были поставщики. Изобретать велосипед проще всего. Только результат известен заранее. И главное. Хорошо бы обучить сначала поставщиков обозначениям для продукции. Они менялись много раз вместе с названием завода от «Знамя октября» до «Армалита».....и тд.