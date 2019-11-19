Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

ЦИФРЫ ТПА. В импортозамещение для «Газпрома» в 2016–2018 годах машиностроительные заводы вложили почти 18 млрд рублей

19 ноября, 2019 7

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о вовлечении российских промышленных и машиностроительных предприятий в реализацию стратегических задач, стоящих перед компанией.

· Российские предприятия вложили 17,8 млрд руб. в освоение производства продукции для поставки в рамках долгосрочных договоров с «Газпромом» по программе импортозамещения.

· Создан полный спектр ключевого оборудования для эксплуатации морских месторождений.

· Развивается корпоративная система управления производственной безопасностью.

Источник - energybase.ru, 15 ноября


← Вернуться