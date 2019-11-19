ЦИФРЫ ТПА. В импортозамещение для «Газпрома» в 2016–2018 годах машиностроительные заводы вложили почти 18 млрд рублей

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о вовлечении российских промышленных и машиностроительных предприятий в реализацию стратегических задач, стоящих перед компанией.
· Российские предприятия вложили 17,8 млрд руб. в освоение производства продукции для поставки в рамках долгосрочных договоров с «Газпромом» по программе импортозамещения.
· Создан полный спектр ключевого оборудования для эксплуатации морских месторождений.
· Развивается корпоративная система управления производственной безопасностью.
Источник - energybase.ru, 15 ноября