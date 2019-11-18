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Сегодня 18 ноября в Москве Челябинская Группа LD проводит технический семинар по трубопроводной арматуре. Вместо программы оригинальный текст в Facebook «Ожидание семинара и реальность»

18 ноября, 2019 16

В каждом городе мы получаем обратную связь от участников, что ожидание семинара и реальность сильно расходятся, при этом в лучшую сторону. Многие думают, что будет сухая теория, похожая на лекцию. Ключевой блок мероприятия, который занимает большую часть: это возможность лично испытать продукцию разных производителей на специальном оборудовании. Чтобы понять, чем одни отличаются от других и за что мы действительно платим, за маркетинг или же сам товар. 15 ноября мы были в Казани, а 18 ноября ждём всех в Москве. Участие бесплатное при регистрации на сайте.

 

Источник: Компания LD в Facebook, 14 ноября


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