Есть ли реальная поддержка малого и среднего предпринимательства? Постановление Правительства об оплате услуг МСП не позднее 15 дней не выполняется, зарплата в срок не выплачивается

В соответствии с ФЗ № 223 от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лицу», оплата работ, услуг организаций и предприятий, внесенных в реестр как предприятия и организации относящиеся к малому и среднему предпринимательству (МСП), должна производится не позднее одного месяца со дня подписания акта-приемки работ, услуг.

Но что присходит на самом деле?

При объявлении тендерных закупок предприятия государственных и частных вертикально компаний в нарушение указанных Государственных Актов указывают срок оплаты от 45-60-90 дней и даже 90-120. При этом Акт о приемке-сдачи работ может подписываться сколь угодно долго. Альтернативные варианты оплаты не предусмотрены, хотя об этом указывается в вышеупомянутых Государственных Актах. Пользуясь тем, что Подрядчик в лице предприятия или организации, относящейся к МСП, участвующий в тендере, являются слабой стороной и лишен всяких переговорных возможностей, Заказчик, как монополист, диктуют свои условия. На тендер предоставляется проект договора в котором Подрядчик не имеет права исправить грамматическую или синтаксическую ошибку Заказчика, не говоря уже о содержании. Имеет место нарушение прав Подрядчика, как

слабой стороны по договорам с Заказчиками, лишенной переговорных возможностей (пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах”).

Как указал Пленум ВАС РФ в пункте 9 своего Постановления от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах”, поскольку согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ. Но Заказчик, являясь монополистом, игнорирует указанные статьи ГК РФ и ФЗ № 223 и Постановления Правительства № 1352.

Попробуй Подрядчик обратиться в суд по поводу нарушения его прав, как слабой стороны, потом под любым предлогом не допустят к участию в тендере. По вызову Заказчика приходится работать в ночное время и в выходные дни, но за работу в неурочное время оплату не производят. Заказчик считает, что это входит в стоимость договора.

В то же время, нарушение Заказчиками ФЗ № 223 и Постановления Правительства №1352, касающееся оплаты услуг МСП не позднее одного месяца, приводит к задержкам у МСП выплаты зарплаты и обязательных платежей в бюджет, нет оборотных средств. Тут уж не до развития. Быть бы живу. То есть, такие надзорные органы как прокуратура и трудовая инспекция не указывают фактическую причину задержки выплаты зарплаты: нарушение Заказчиками, в том числе государственными предприятиями, ФЗ №223, Постановления Правительства №1352 и Постановления ВАС РФ от 14.03.2014 N 16. Здесь бы принять меры в отношении нарушителей ФЗ № 223 и Постановления №1352, но проще наказывать руководителя организации или предприятия, что он не умеет руководить. Минфин РФ подготовил Постановление Правительства об оплате услуг МСП не позднее 15 дней, которое вводится в действие с 01.01.2020 года. Видимо, оно тоже не будет выполняться.

На обращение в Минтруд РФ по поводу несправедливой системы оплаты услуг/работ и нарушении ФЗ № 223, оно в своем письме рекомендует подавать в суд. Конечно, хотелось бы подать в суд, испытывая такую несправедливость. Можно даже выиграть дело. Но получится как в анекдоте: на похоронах пешехода, которого сбила машина на пешеходном переходе, выступающие говорили, что пешеход был прав.

Можно еще прокомментировать, как выдаются льготные кредиты для МСП согласно Постановлению Правительства №1764 от 30.12.18 года о субсидировании банков, выдающих льготные кредиты. На днях, 11.11.19 года на заседании Президиума Совета при Президенте РФ, Дмитрий Анатольевич, возмущался, что выделен один триллион рублей на льготные кредиты под 8,5% годовых, но они не используются. Выдано 305 млрд. руб. А почему кредиты не берут. Потому, что выдача кредита отдана на усмотрение банков. А главное условие выдачи кредита, отсутствие долгов. А почему долги, отмечалось выше. Изготовление машиностроительной и другой продукции, оказание инжиниринговых услуг за один день не делается. Это не торговля. И получается замкнутый круг.

Комментарий на сайте АО «ИркускНИИхиммаш», 15 ноябр