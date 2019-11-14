Группа ЧТПЗ («Римера», армзавод МСА, ПП «ЭТЕРНО») принимает участие в международной нефтегазовой выставке ADIPEC в Абу-Даби, ОАЭ

РИМЕРА представлена всей продуктовой линейки трубно-магистрального и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ, включающий в себя бесшовные и сварные трубы, штампосварные детали трубопроводов, запорную арматуру, премиальные резьбовые соединения для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм», погружное нефтедобывающее оборудование и другую продукцию. Также представлены «Железный Озон 32», Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, предприятие «ЭТЕРНО» и «Высота 239».

Впервые участвует дочерняя компания ГК «Римера» в ОАЭ — RIMERA OVERSEAS. Ее основная задача — продвижение на международном рынке комплексных нефтесервисных услуг, которые предоставляет ГК «Римера»: производство и поставка оборудования для нефтедобычи, сервисное обслуживание нефтедобывающего оборудования и полного сортамента насосно-компрессорных труб.

Пресс-релиз ГК РИМЕРА, 13 ноября