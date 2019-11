ГОСТы на арматуру и сильфоные уплотнения представляют из себя «справочники», состоящие из таблиц и чертежей возможных исполнений и типоразмеров. Пример - сильфонные компенсаторы.

Сильфонные компенсаторы – изделия судового арматуростроения, предназначенные для обеспечения целостности корабельных трубопроводов. Во всем мире они производятся в соответствии со строгими отраслевыми стандартами. Редакция пообщалась с российскими, американскими и европейскими экспертами, сравнила зарубежные и отечественные подходы к конструированию изделий, напрямую влияющих на безопасность службы личного состава и боеготовность морской техники.

Западный подход

При подготовке первой статьи в цикле о сильфонных компенсаторах корреспонденты Mil.Press FlotProm выяснили, что производители из Германии, США, Китая, Южной Кореи, Великобритании, Испании, Франции, Бразилии ориентируются на стандарт, разработанный EJMA (The Expansion Joint Manufacturers Association, Inc. – Ассоциация производителей сильфонных компенсаторов). Сама организация зарегистрирована в США. EJMA позиционирует себя одновременно как сообщество профессионалов, и как агрегатор технической информации от предприятий, инженерных обществ, университетов и правительств. Скотт Стелмар, главный инженер American BOA, рассказал корреспонденту Mil.Press, что на стандарт ассоциации ссылается и американский военный стандарт MIL-DTL-17813 на компенсаторы, трубы и металлические сильфоны для

кораблей ВМС США, а также стандарты ASTM (International American Society for Testing and Materials – Американское общество тестирования и материалов) и ASME (American society of mechanical engineers – Американское общество машиностроителей). Специалист из компании Macoga, расположенной в Испании, рассказал, что в Европе применяют два ключевых стандарта: EJMA и EM 14917. Мы все время разрабатываем продукты, основываясь на расчетах EJMA или стандарта EM 14917. Хотя EM тоже основан на стандарте Ассоциации производителей сильфонных компенсаторов", – рассказал специалист. Стандарт EJMA и его производные – это не "справочники", а "задачники". Готовых расчетов в них практически нет. Есть формулы для самостоятельных вычислений. Стандарт содержит массу графиков, по которым инженер должен рассчитать требуемые значения. EJMA – документ, в котором нет отсылок к другим стандартам. Он позиционируется как законченное руководство, регламентирующее полный цикл производства сильфонных компенсаторов. При этом, как отмечают собеседники Mil.Press FlotProm, он не обезличен. В документе приведены имена членов технического комитета EJMA, с которыми можно связаться, задать вопрос по методикам расчета или по другим моментам, к которым могут возникнуть вопросы. Таким же образом можно обратиться в секретариат EJMA и получить комментарий. Европейский стандарт EM 14917 представляет из себя адаптацию стандарта EJMA с европейским уклоном, например, со ссылками на немецкие и британские научные издания и европейские стандарты. Корреспонденты Mil.Press FlotProm связались со Стефаном Томанном, директором ассоциации Euro-Qualiflex, которая тоже представляет из себя европейское объединение производителей гибких металлических соединений. В ассоциацию входят компании из Германии, Швейцарии, Дании, Франции, Хорватии, Италии и Турции. Стефф Томанн рассказал, что вычисления, связанные с расчетом сильфонных компенсаторов, достаточно сложны, поэтому предприятия прибегают к специальному программному обеспечению."Программное обеспечение не обязательно, но, поскольку стандарты EJMA и EM 14917 довольно сложны, и при расчете компенсаторов необходимо использоватьмного уравнений, рекомендуется использовать программное обеспечение, чтобы избежать ошибок", – рассказал директор Euro-Qualiflex.Это касается и стандарта Американского общества машиностроителей ASME B31.3 "Process Piping" ("Технологический трубопровод"), в частности приложения X, которое содержит графики для расчета жизненного цикла сильфонных компенсаторов. Стандарт ASME основан на EJMA, но есть разница: графики, по которым вычисляется расчетное количество циклов, отличаются. При одних и тех же исходных данных результат будет разным. Чак Брехт (Chuck Becht), научный сотрудник ASME, рассказал, что в стандарте общества машиностроителей изначально заложен большой запас прочности, тогда как EJMA этот запас не прописывает. Не прописывает не потому, что он не подразумевается, а потому, что обязанность его заложить несет конструктор. Разница состоит только в подходе к вычислениям.

Российский подход

В России стандарт EJMA хорошо известен отраслевым специалистам. Советский подход к стандартизации принципиально отличался от западного, что накладывает отпечаток и на современные российские стандарты. По данным электронного фонда правовой и нормативно-технической документации консорциума "Кодекс", сегодня действуют 11 ГОСТов , напрямую связанных с сильфонами, сильфонными компенсаторами и сильфонными компенсирующими устройствами. В дополнение к ним существуют отраслевые стандарты и технические условия. Семен Дунаевский, заместитель директора по научной работе НПФ "Центрального конструкторского бюро арматуростроения" (НПФ "ЦКБА") и секретарь технического комитета 259 "Трубопроводная арматура и сильфоны" Росстандарта, рассказал корреспонденту Mil.Press FlotProm, что не все заказы регламентируются ГОСТами. "Межгосударственный или государственный стандарт нужен, когда он будет применяться для массового производства. Если создаются устройства со специальными требованиями, используется специальная конструкторская документация, отдельные технические условия", – рассказал специалист. Тем не менее, по его словам, в судостроении чаще всего применяют серийные изделия, которые регламентируются разными стандартами. Корреспонденты Mil.Press FlotProm изучили лоты судостроительных и судоремонтных заводов в Единой информационной системе в сфере закупок на приобретение сильфонных компенсаторов. В технических требованиях не всегда указаны стандарты, но могут быть и ГОСТы (ГОСТ 27036-86), и ОСТы (ОСТ В5Р.5588-90, ОСТ 5.5350-78), и технические условия (ТУ 5.551-19703-86).

Сильфонные компенсаторы

Собеседники Mil.Press FlotProm из судостроительной отрасли рекомендовали взять для сравнения с западными стандартами российские ГОСТ 27036-86 (межгосударственный стандарт на "Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические"), ГОСТ Р 51571-2000 (государственный стандарт "Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования") и ГОСТ Р 55019-2012 ("Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия"). Если открыть эти стандарты и сравнить их с международным стандартом EJMA (в распоряжении редакции есть девятое издание) или европейским EM 14917 (в распоряжении редакции есть издание 2009 года с дополнениями от 2012 года), различия видны наглядно. Российские стандарты по большей части представляют из себя "справочники", состоящие из таблиц и чертежей возможных исполнений сильфонных компенсаторов. Например, в ГОСТ 27036-86 ряд нормативных ссылок сменяется таблицами с основными параметрами и размерами, за которыми следуют чертежи с вариантами исполнения, после чего приводится ряд подробных таблиц к конкретным типам и исполнениям.

