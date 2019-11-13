Негативные прогнозы по освоению нефтегазового шельфа

Проходит дискуссия в популярной русскоязычной группе facebook "Модернизация российского ТЭК". Цитаты из приведенных фактов: Некоторые считают, что все довольно мрачно: упадок, зарегулированность, нехватка квалифицированных кадров... Среда неконкурентная среда, играет пресловутый административный ресурс, от чего становится ещё хуже. Специалисты слабо верят, что ССК «Звезда» способен в срок выполнить заказы, собранные в директивном порядке... В России нет сухого дока, способного принять эксплуатируемые плавучие буровые установки. Запчасти произвести сами не можем. Даже ремонт обеспечивается с трудом… Еще мрачное мнение по вопросу освоения нефтегазового шельфа: "На всех уровнях только разговоры. Одна надежда, что перейдут к концессиям, а осваивать будут Индия и Китай". И далее: "Много непонятного, насчёт того как и какие планы верстали на Звезде, но те которые до 2029 - видятся выполнимыми. И по ресурсам и по стратегии развития. Хотя конечно не всё сразу".

Источник: "Модернизация российского ТЭК", 11 ноября