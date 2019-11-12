Компания «МИАНО ФВ РУС» разработала 3D-базу моделей труб и фитингов FV-Plast для моделирования в программе Revi

Это сделано так, чтобы работать с базой было удобно: многие процессы автоматизированы, система сама предлагает нужные соединения между трубами, автоматически формируется спецификация с указанием всех использованных 3D-моделей и многое другое. У моделей высокая детализация — LOD 500.

Базу 3D-моделей семейства FV-Plast можно использовать в программах Revit и AutoCAD, а также в программах, где используются следующие форматы.rfa,.dwg,.ifc. Скачать базу можно по этой ссылке (14 мегабайт).

Источник: журнал СОК, 6 ноября