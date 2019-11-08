В Алтайском крае Бийский котельный завод еще раз сменил собственников

Часть акций Бийского котельного завода получил логистический центр "Квэст"(Екатеринбург), сообщил "Интерфакс — Сибирь". Из числа собственников Бийского предприятия вышел "ТЭП-Холдинг". Его долю получил логистический центр "Квэст". С учетом уже имеющихся акций у "Квэста" теперь 24,21% БКЗ. Ранее сам логистический центр перешел из 100%-ой собственности Дмитрия Фомченкова (был основным владелцем группы "ТЭП-Холдинг") уральскому бизнесмену Алексею Михееву. Бийский котельный завод основан в 1942 году. Предприятие — лидер по изготовлению паровых и водогрейных котлов средней и малой мощности, котельно-вспомогательного оборудования для промышленной и коммунальной энергетики (энергетическая арматура), а также делает котельные "под ключ" и проектирует мини-ТЭЦ,говорится на официальном сайте завода

Источник: Сайт INFOLine, 7 ноября