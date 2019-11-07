ПЕТРОЗАВОДСКМАШ СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АРМАТУРЫ, НАСОСОВ И ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ РОСАТОМ

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) успешно провёл гидравлические испытания первого корпуса главного циркуляционного насоса (ГЦН) из комплекта сферических корпусов ГЦН, предназначенных для энергоблока № 1 Курской АЭС-2. Испытания проводились с участием представителей уполномоченной организации АО ВО «Безопасность».

Гидравлические испытания — один из самых важных видов контроля корпусов насосов, которые проводятся при изготовлении. Он позволяет убедиться в прочности и плотности изделий. Согласно программе гидроиспытаний корпус ГЦН заполняют специально подготовленной водой, которую затем нагревают паром. Минимальная температура нагрева стенки корпуса — 52 градуса. Давление поднимают до значения 24,5 МПа (более 240 атмосфер) и выдерживают в течение 10 минут. После снижения давления производят внешний осмотр корпуса ГЦН. Комиссия подтвердила, что первое изделие успешно выдержало испытание давлением. Далее корпус насоса — внешняя и внутренняя поверхности, а также кольцевые швы — подвергают цветной дефектоскопии.

Главный циркуляционный насос — изделие первого класса безопасности. На атомной станции он обеспечивает циркуляцию теплоносителя из реактора в парогенераторы и работает под давлением теплоносителя около 160

атмосфер и при температуре 300 градусов. Масса одного корпуса составляет более 31 т при высоте 3,5 м и ширине свыше 3 м. К корпусу прилагается элемент подвески, так называемая проставка; вместе с ней вес изделия достигает 48 т. Комплект для одного энергоблока АЭС состоит из четырёх ГЦН. АО «Атомэнергомаш» – комплектный поставщик ключевого оборудования для Курской АЭС-2. В частности, предприятия дивизиона производят реакторное оборудование, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, компенсаторы давления, главные циркуляционные трубопроводы, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, трубопроводную арматуру, вспомогательные насосы и другое оборудование реакторного острова и машинного зала. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Сайт АО «Атомэнергомаш», 6 ноября