Рыбинский холдинг «Севермаш» получит льготный кредит 340 миллионов рублей на модернизацию предприятия

Изменения коснутся производства комплектующих деталей трубопроводной арматуры и насосов для нефтегазопроводов, газовых сетей, АЭС и ЖКХ. Новое оборудование позволит ООО «Севермаш» наладить выпуск дисковых затворов, шаровых кранов, запорных клапанов и гидравлических деталей для насосов. Кредит рыбинскому предприятию предоставит Фонд развития промышленности. Всего проект модернизации оценивается в 476 млн. рублей. Главная цель преобразований — импортозамещение. Эксперты прогнозируют, что это поможет сократить долю зарубежных комплектующих трубопроводной арматуры и насосов с 95 до 85 процентов.
Сайт газеты «Рыбинские известия», 5 ноября