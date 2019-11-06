Разработан новый регулятор давления с обогревом (корпус электроники отдельно от корпуса регулятора

Представлена новинка бренда TESCOM - модернизированную линейку регуляторов давления с обогревом серии 44-6800. На все продукты линейки получен сертификат ТР ТС «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Регулятор давления после себя с электрообогревом серии 44-6800 является ключевым компонентом систем отбора проб газохроматографических анализаторов, обеспечивающих подачу в анализатор проб однофазного пара. Благодаря высокой устойчивости к скачкам напряжения и высокой допустимой температуре окружающей среды, регулятор применим в любых климатических условиях.
Области применения
Аналитические системы для нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности.
Преимущества
Главное преимущество регуляторов 44-6800 – это возможность вынесения электронного блока регулятора за пределы пробоотборного шкафа или редуцирующего пульта. Использование двухкомпонентной конструкции не ограничивает проектирование оборудования габаритами регулятора. Кроме того, появилась возможность исполнения регуляторов с нанесением инертных покрытий, что позволяет применять регуляторы серии 44-6800 с такими агрессивными средами, как сероводород, аммиак и ртуть.
Технические характеристики
· Гибкость монтажа и проектирования — возможность монтажа корпуса электроники отдельно от корпуса регулятора.
· Подходит для работы с различными видами электросетей: напряжение 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц.
· Сертификация CSA, ATEX и IECEX T3 (200°C).
· Аналоговый выход 4–20 мА для дистанционного контроля температуры и сбора данных.
· Дополнительный светодиодный дисплей для отображения величины температуры.
· Возможен монтаж на панели.
· Передовая технология теплопередачи.
· PID-управление подогревателем.
· Соответствие NACE MR0175/ ISO 15156.
Сайт компании НТА-ПРОМ, 5 ноября