Разработан новый регулятор давления с обогревом (корпус электроники отдельно от корпуса регулятора

Представлена новинка бренда TESCOM - модернизированную линейку регуляторов давления с обогревом серии 44-6800. На все продукты линейки получен сертификат ТР ТС «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Регулятор давления после себя с электрообогревом серии 44-6800 является ключевым компонентом систем отбора проб газохроматографических анализаторов, обеспечивающих подачу в анализатор проб однофазного пара. Благодаря высокой устойчивости к скачкам напряжения и высокой допустимой температуре окружающей среды, регулятор применим в любых климатических условиях.

Области применения

Аналитические системы для нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности.

Преимущества

Главное преимущество регуляторов 44-6800 – это возможность вынесения электронного блока регулятора за пределы пробоотборного шкафа или редуцирующего пульта. Использование двухкомпонентной конструкции не ограничивает проектирование оборудования габаритами регулятора. Кроме того, появилась возможность исполнения регуляторов с нанесением инертных покрытий, что позволяет применять регуляторы серии 44-6800 с такими агрессивными средами, как сероводород, аммиак и ртуть.

Технические характеристики

· Гибкость монтажа и проектирования — возможность монтажа корпуса электроники отдельно от корпуса регулятора.

· Подходит для работы с различными видами электросетей: напряжение 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц.

· Сертификация CSA, ATEX и IECEX T3 (200°C).

· Аналоговый выход 4–20 мА для дистанционного контроля температуры и сбора данных.

· Дополнительный светодиодный дисплей для отображения величины температуры.

· Возможен монтаж на панели.

· Передовая технология теплопередачи.

· PID-управление подогревателем.

· Соответствие NACE MR0175/ ISO 15156.

Сайт компании НТА-ПРОМ, 5 ноября