К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ИркутскНИИхиммаш

В октябре отмечается важное событие в жизни коллектива института – 70 лет со дня образования, а также коллективов ЧОУ «Учебно-аттестационный Центра технической диагностики», ООО «Испытательный Центр машиностроительных изделий» и ООО «Ангарская промышленная диагностика». Эти структуры были образованы из сотрудников института и выделены в отдельные юридические лица по требованию законодательства Российской Федерации. Институт был создан как филиал Московского НИИхиммаша для научно-технического сопровождения строящегося комбината № 16, ныне всем известная Ангарская нефтехимическая компания. Интересна одна из причин строительства такого большого комбината в Ангарске. Во время войны с японцами на Хал-Хинголе в 1939 году возникли проблемы с доставкой большого количества горючего для боевых действий, так как оно производилось в европейской части страны. В середине тридцатых годов в Германии уже работало несколько заводов, на которых получали горючее и химические продукты из каменного угля. У Германии нефти не было….

Иркутский научно – исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения образован в 1949 году решением Правительства СССР. В 1993 году преобразован в акционерное общество – ОАО «ИркутскНИИхиммаш» и является ведущим и единственным институтом по своей специализации в Восточно-Сибирском регионе. В августе 2015 года ОАО «ИркутскНИИхиммаш» в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ (редакция от 29.06.2015) "Об акционерных обществах” на основании решения общего собрания акционеров преобразован в АО «ИркутскНИИхиммаш». АО «ИркутскНИИхиммаш» – многопрофильная организация, имеющая научно – исследовательскую, проектно-конструкторскую, диагностическую и производственно – экспериментальную базы.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 29 октября 2019 года