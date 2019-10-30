Новгородский МК «Сплав» меняет производственную систему и весь цикл производства по отдельным цехам

Весной 2019 года в Машиностроительной Корпорации «Сплав» началась работа над изменениями производственной системы. За полгода проект показал существенные результаты в разных подразделениях предприятия. Так, в цехе №8 был пошагово пересмотрен весь цикл производства, увеличена ритмичность загрузки, изменена система мотивации персонала. За счёт внутренних резервов, без привлечения каких-либо дополнительных инвестиций цех повысил производительность в несколько раз, достигнув серьезной планки по количеству изготавливаемых в месяц колодцев.

Юлия Пенязь, коммерческий директор ПАО «Контур» (входит в состав МК «Сплав»):

— Мы проделали большую работу для выхода на рынок поставщиков колодцев для трубопроводов: построили новый цех, закупили оборудование и уже через год вошли в реестр поставщиков «Транснефти» и получили свой первый заказ. Нам хочется большего, поэтому мы начали внутреннюю модернизацию. Сейчас в неделю мы выпускаем в 4 раза больше единиц крупногабаритной продукции, чем в первые месяцы работы цеха. Мы не только вовремя поставляем изделия, а выполняем досрочные отгрузки. Для нас это не предел, в планах — закуп дополнительного оборудования и дальнейший рост объемов производства. Останавливаться на достигнутом не собираемся. Серийное производство крупногабаритных видов продукции, в том числе – колодцев трубопроводов, ёмкостного и теплообменного оборудования – было запущено Корпорацией «Сплав» в работу в середине 2018 года. Основным потребителем продукции завода стала компания «Транснефть» — крупнейший отечественный оператор по переработке и транспортировке нефти.

Сайт МК «Сплав», 29 октября