22 октября компания «ПРИВОДЫ АУМА» провела конференцию по применению приводов АУМА для предприятий энергетической отрасли промышленности в своем здании в г. Химки

Конференция была посвящена особенностям применения оборудования АУМА в энергетике, в частности электроприводов со встроенным частотным преобразователем, а также компактных приводов, была обоснована экономическая эффективность использования оборудования АУМА на промышленных объектах. Во время мероприятия инженеры компании провели экскурсию на производственную площадку, переоснащенную в связи с переходом на новый этап локализации – мелкоузловую сборку с расширением номенклатуры комплектующих электропривода, производимых в Российской Федерации. В конференции приняли участие специалисты крупнейших энергетических компаний из Москвы, Московской области, Калининграда, Новосибирска, а также представители проектных институтов. Среди них ведущие инженеры, инженеры службы автоматизации, главные энергетики и эксперты ОOО «Интер РАО – Инжиниринг», «Мосэнергопроект», АО «ЭННОВА», АО «Подольский машиностроительный завод» и другие.

Участники конференции отметили, что мероприятие было интересным и познавательным. «Было интересным знакомство с объемом производства на предприятии, была получена полезная информация для разработки ТЗ на поставку оборудования», - поделилась впечатлениями Алла Александровна Степанова – главный эксперт электротехнического отдела ООО «ВО «Технопромэкспорт». «Мы рады, что участники конференции извлекли пользу и узнали новое. Планируем проводить данную конференцию на регулярной основе", - комментирует Константин Шило, руководитель бизнес-направления "Энергетика».

Письмо в редакцию ТПА, 28 октября