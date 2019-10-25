НИКИЭТ проводит торжественные мероприятия, посвящённые 120-летию со дня рождения Николая Антоновича Доллежаля 30 октября в среду

Торжественные мероприятия, посвящённые 120-летию со дня рождения Николая Антоновича Доллежаля, пройдут 30 октября 2019 года. В этот день состоится открытие памятника Н.А.Доллежалю на площади, которой постановлением правительства Москвы в 2018 году было присвоено имя Академика Доллежаля. Также в этот день пройдёт торжественное заседание НТС АО «НИКИЭТ».

Н.А.Доллежаль был руководителем арматурной тематики в НИКИЭТ и руководил исследованиями Р.Р.Ионайтиса, который был активным автором журнала ТПА и членом редколлегии с основания журнала до своей трагической гибели.

МЦ ТПА, 25 октбря