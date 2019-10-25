ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «НТА-ПРОМ» НАЧИНАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО ПОДБОРУ, УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИТИНГОВ, РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДОМЕРОВ И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Темы обучения:
1. Монтаж обжимных фитингов, импульсной трубки и работа с монтажным инструментом
2. Правила подбора регуляторов давления
3. Эксплуатация расходомеров и сигнализаторов
В обязательную программу обучения входит теоретическая часть и практические занятия: шефмонтаж оборудования.
Как проходит обучение?
Обучение проходит в нашем специализированном учебном классе, где присутствуют все необходимые материалы, оборудование и испытательные стенды. При необходимости обучение может быть организовано на территории заказчика.
Особенности и преимущества
Обучение в Центре технической поддержки НТА-Пром даст Вам уверенность в правильном монтаже оборудования и его дальнейшей эксплуатации.
Полученные практические навыки позволят уменьшить количество брака при монтаже и сборке, случаев некорректной работы оборудования, утечек и аварийных ситуаций. Это имеет особое значение при работе с агрессивными средами, высокими давлением и температурой.
Сайт НТА-ПРОМ, октябрь 2019 года