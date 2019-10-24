30 октября в Москве состоится четырнадцатая ежегодная конференция "Нефтегазовый сервис в России" (Нефтегазсервис-2019).

На конференции выступают кураторы нефтесервисного блока ВИНК и руководители крупных буровых и геофизических компаний. Обсуждается состояние российского нефтесервиса, вопросы взаимодействия заказчиков и сервисных подрядчиков, современные технологии разведки и освоения ТРИЗ, интеллектуальные технологии в нефтегазодобыче, импортозамещение.На конференции подводятся итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2018 год и награждают победителей рейтинга нефтесервисных компаний в номинациях: сейсморазведка; геофизические исследования и работы в скважинах; эксплуатационное и разведочное бурение; телеметрия и горизонтально-направленное бурение; зарезка боковых стволов; долотный сервис; текущий и капитальный ремонт скважин; ремонтно-изоляционные работы и ловильный сервис; сопровождение буровых растворов; цементирование скважин; колтюбинг;, гидравлический разрыв пласта; обслуживание установки электроприводного центробежного насоса; супервайзинг.

Источник: сайт www.n-g-k.ru, 23 октября