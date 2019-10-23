Аттестация трубного сервиса ГК «Римера» подтвердила соответствие единым техническим требованиям НК «Роснефть»

Ноябрьское подразделение «Римера-Сервис» (входит в Группу компаний «Римера» — нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) прошло аттестацию на соответствие выпускаемой продукции единым техническим требованиям (ЕТТ) НК «Роснефть» версии 6.0. В рамках технического аудита специалисты компании «Самарский ИТЦ» (входит в одну из структур НК «Роснефть») проанализировали основные процессы изготовления насосно-компрессорных труб из заготовок, поставляемых Группой ЧТПЗ. По итогам проверки продукция филиала «Римера-Сервис-НЦТБ» была признана соответствующей стандарту ЕТТ версии 6.0. Для успешного прохождения аудита «Римера-Сервис» провела аттестацию 30 дефектоскопистов и контролеров, а также двух установок неразрушающего контроля и трех испытательных стендов. Кроме того, аттестация повышает конкурентоспособность компании и позволяет получать новые заказы, что в перспективе увеличит объем выпускаемой трубной продукции. Единые технические требования к оборудованию для добычи нефти определяют весь процесс ремонта и изготовление трубы и включают в себя описание параметров продукции — от применяемых материалов до конструктивного исполнения и методики испытаний. Требования обязательны для исполнения подрядными организациями НК «Роснефть».

Пресс-релиз Группы ЧТПЗ, 22 октября