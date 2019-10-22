В АО “ИркутскНИИхиммаш” при поддержке Учебно-Аттестационного Центра Технической Диагностики 16-17 октября 2019 года прошёл семинар «Актуальные вопросы промышленной безопасности».

Спикерами семинара выступили представители ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность», АНО «Агентство исследования промышленных рисков», учебно-методического комбината Ростехнадзора, отдела котлонадзора Ростехнадзора. В семинаре приняли участие сотрудники Иркутского территориального отдела по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями.

Семинар посетили более 70 участников из организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты Красноярского края и Иркутской области, включая специалистов экспертных организаций из городов Ангарска, Братска, Усть-Илимска, Иркутска, Томска и Улан-Удэ.

В рамках семинара были освещены следующие вопросы: – Основные положения проекта ФЗ «О промышленной безопасности». – Перспективы развития системы нормативно-правового регулирования; – Новые подходы к обучению и аттестации руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности (ПБ); – Требования ПБ в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; – Требования ПБ в нефтяной и газовой промышленности; – Требования ПБ к ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давление; – Техническое диагностирование, неразрушающий и разрушающий контроль (испытания): требования к организациям, специалистам и порядку проведения работ.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 22 октября