БРИФИНГ ТПА. Муромский завод трубопроводной арматуры -основная задача - это освоить арматуру со строительной длиной согласно МУК ЕТТ компании Роснефть

Брифинга ТПА с Управляющим директором ПО «МЗТА» Николаем Николаевичем Олихиным

Добрый день Николай Николаевич! Наш журнал как всегда жаден до новостей. Скажите, что происходит на МЗТА с нашего последнего интервью:

Дмитрий Георгиевич здравствуйте! Самым главным событием, «выходом в свет», стал Международный Газовый форум в Санкт-Петербурге. МЗТА принимает в нем участие второй раз. Организация форма и выставочной деятельности как всегда на высоком уровне. А для нас самое главное – посетители.

Что в этом году представило МЗТА на своем стенде?

Поскольку Форму и выставка носит характер «газовой» отрасли, то мы, конечно привезли задвижки для газа, изготавливаемые на основании СТО «Газпром». В основном это конечно хладостойкая арматура на давления 16 и 25 атмосфер. Параллельно у нас идет работа по получению сертификата «Интергазсерт». Сегодня это достаточно сложная процедура и дорогостоящая. Должен сказать, что ее сложность во многом оправдана. Большое количество инспекционных проверок производства и испытаний позволяет ПАО «Газпром» отсеять ненадежных поставщиков и поставщиков некачественной арматуры. А в отношении стоимости…она конечно на мой взгляд неоправданно высока.

На выставке мы также представили новинку, правда не нашу, это форсунки высокого давления Итальянской компании PNR. Данная компания обратилась к нам как к профессиональным поставщикам изделий для нефтегазовой отрасли. И мы уже получили несколько запросов.

Николай Николаевич, скажите, а каковы Ваши успехи на рынке по основной продукции МЗТА? Последнее время ведь многие жалуются на состояние рынка.

Особенно жаловаться не на что. Несмотря на отдельные рабочие вопросы и проблемы объем реализации нашей арматуры неуклонно растет последние два года. Во-первых, мы перестроили систему продаж, во-вторых занимаемся постоянным продвижением нашей продукции и в-третьих покупатели стали выше ценить нашу продукцию. Уже многие потребители прочувствовали «качество» дешевой арматуры, китайской арматуры и с удовольствием покупают арматуру МЗТА. Более того, очень много клиентов которые в свое время перешли на Китай, сейчас возобновили сотрудничество с нами. Наша задвижка почти всегда в наличии, испытана, упакована и имеет Российскую прописку. Очень многие компании и конечные потребители направляют к нам своих сотрудников для ознакомления с производством, а также свои инспекции на приемку. И мы всегда этому очень рады. Мы рады показать потребителям что и как мы делаем, какие используем материалы, как храним продукцию, как испытываем. Это всегда и всем интересно.

Спасибо Николай Николаевич, Ваши слова вселили в нас уверенность что арматурные заводы и в этом году устойчивы к различным испытаниям. Последнее: каковы Ваши планы на 2020 год?

Планы наши не меняются, мы стараемся быть лучшими. Будем продолжать получать высокие оценки клиентов, работать над качеством, продажами, ценой, структурой производства - у нас очень много дел. Предвижу Ваш вопрос по продуктовой линейке предприятия. Сегодня нашей основной задачей было освоить арматуру по строительной длине согласно МУК ЕТТ компании Роснефть. Мы это завершили и начинаем предложение данной арматуры на рынке. Что будет в следующем году? Пока оставлю завесу тайны…

МЦ ТПА, Муром, октябрь 2019 года