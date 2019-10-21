Сибирская Промышленная Группа начала поставку шаровых кранов с электроприводами и термочехлами для предприятия ПАО «Новатэк»

Холдинг АО «Сибирская Промышленная Группа» в очередной раз подтвердил свой статус комплексного поставщика, изготовив и поставив шаровые краны с термочехлами и приводами для объекта ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» «Олимпийский лицензионный участок. Стерховое месторождение. Газоконденсатный промысел. Дожимная компрессорная станция». Шаровые краны были изготовлены ООО «Завод «ПромИнТех», осуществило комплексную поставку ООО «Торговый Дом «СПГ». Необходимость в установке на объекте шаровых кранов с термочехлами производства ООО «Завод «ПромИнТех» обусловлена сложными климатическими условиями Ямало-Ненецкого автономного округа, где расположено месторождение.

При внушительных минусовых значениях температуры, оборудование должно противостоять агрессивному воздействию окружающей среды, обеспечивая работоспособность и герметичность. Термочехлы снижают тепловые потери с поверхности трубопровода, а также защищают оборудование от преждевременной коррозии и смягчают воздействие температурных перепадов. Поставка запорно-регулирующей арматуры, изготовленной ООО «Завод «ПромИнТех», была осуществлена в соответствии с требованиями заказчика: рассчитана на температуру до минус 60 °C, срок службы составляет не менее 30 лет, оборудование укомплектовано термочехлами и приводами, а также специальными приспособлениями для замены быстроизнашивающихся и сменных деталей и узлов, обеспечивающими удобство и безопасность работы.

Сайт СПГ, 18 октября 2019 года