Поставка трубной продукции (в том числе ТПА) Группы ЧТПЗ (арматурный завод МСА) будет осуществляться компаниям Королевства Саудовская Аравия

Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписано между Группой ЧТПЗ и компанией Lamar Saudi United Holding Company (далее – Lamar; Королевство Саудовская Аравия). Подписи под документом поставили председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров и Президент компании Lamar доктор Лина Нардин. В рамках соглашения стороны будут определять условия и объемы поставок продукции компаниям Ближневосточного региона, создание совместного предприятия и возможность локализации производства в Королевстве.

Группа ЧТПЗ заинтересована в развитии сотрудничества с крупнейшими промышленными холдингами Саудовской Аравии. Компания имеет успешный опыт работы на рынке Ближневосточного региона в области поставок бесшовных труб. Уверен, что подписанный меморандум позволит укрепить существующие коммерческие связи и расширить присутствие Группы ЧТПЗ на данном рынке. (Андрей Комаров,председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ»).

Поставка трубной продукции (в том числе ТПА) Группы ЧТПЗ будет осуществляться компаниям Королевства, работающим в сфере добычи нефти и газа, нефтепереработки, химической промышленности, энергетики, очистки воды и атомной промышленности. Одна из них – Саудовская энергетическая компания Saudi Aramco, с которой также в ходе мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании. Подписантом со стороны ПАО «ЧТПЗ» выступил генеральный директор Борис Коваленков. Группа ЧТПЗ поставляет продукцию более чем в 50 стран мира. В 2019 году компания увеличила поставки на зарубежные рынки на 10%.

Сайт ЧТПЗ, 16 октября 2019 года