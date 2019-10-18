Наши в Китае. Московская компания ООО «СтройКапитал-Групп» приняла участие в 12-ой международной выставке “НЕФТЬ И ГАЗ” (CDYPE2019), Китай, город Дунъин

С 26 по 28 сентября 2019г. в городе Дунъин, Китай прошла 12-я международная выставка "НЕФТЬ И ГАЗ”, посвященная нефтегазовому оборудованию. Место проведение было выбрано не случайно. Город Дунъин, провинция Шаньдун, является вторым по значимости месторождением нефти в Китае, а также одним из крупнейших центров по производству нефтегазового оборудования, около 33% от производства КНР. Выставка является успешной платформой для развития партнерских отношений, расширения каналов связи и торговли, как с китайскими, так и с иностранными бизнесменами. Были представлены новые продукты, услуги, технологии и достижения отрасли. В качестве участников и посетителей выставки были как представители китайской промышленности, так и международные представители нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний из Персидского залива, Ближнего Востока, России и других стран. Нам очень приятно, что организаторы выставки «Золотой фонд ЧжэнХэ», пригласили нашу компанию стать участниками этого мероприятия.

Компания ООО «СтройКапитал-Групп» является опытным и надежным поставщиком оборудования ТПА на рынке РФ и стран СНГ, а также оказывает консалтинговые услуги для иностранных предприятий по развитию бизнеса на территории РФ. На протяжение всей выставки, на стенде компании было очень много посетителей. За три дня работы удалось провести множество деловых встреч и переговоров, обменяться контактами и обсудить возможности долгосрочного сотрудничества.

Письмо в редакцию ТПА, 17 октября