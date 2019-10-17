Hawle отказалась от безразборной конструкции задвижек??? Объявлен старт продаж новой линейки задвижек с разборным корпусом Hawle E3.

Задвижка Hawle E3 в разборном корпусе - это результат последовательной модернизации проверенной десятилетиями серии задвижек Hawle E2.

Основные отличия и преимущества Hawle E3:

1. Задвижка защищена от коррозии на 100%. Корпус, клин и гайка клина полностью покрыты эластомером без пробелов. Шпиндель выполнен из дуплексной нержавеющей стали, болты из нержавеющей стали залиты воском. Устранены все теоретически возможные коррозионные потенциалы.

2. Для покрытия применяется самая совершенная технология - вихревое нанесение эпоксидного слоя. Равномерная толщина и плотность слоя, высокая ударостойкость и степень сцепления с корпусом гарантируют большую надежность и долговечность покрытия.

3. Опорная втулка крепится двойным байонетным замком. Отсутствует резьба на корпусе, а значит на чугуне нет незащищенных участков.

4. Оптимизированная конструкция клина уменьшает трение и обеспечивает наименьший крутящий момент. Гибкое амортизирующее соединение клина и гайки защищает от вибрации.

5. Уплотнительные кольца полностью погружены в детали из коррозионностойкого материала.

В отличие от E2, замена уплотнительного кольца под давлением теперь может быть выполнена до DN 300. Все компоненты производятся в Австрии на собственном литейном заводе, как и серия E2. Крышки Е3 полностью совместимы со всеми корпусами и аксессуарами Е2, а поставки запасных частей для уже установленных задвижек гарантированы на десятилетия. При всех преимуществах, задвижки Е3 сохранили ту же стоимость, что и Е2. Продажи задвижки Hawle E3 DN 50-200 успешно стартовали с начала года в Северной Европе и получили превосходные отзывы клиентов. Теперь новая линейка доступна на российском рынке в стандартных строительных длинах корпуса. Источник: NFOLine, ИА Advis.ru, 11 октября 2019 года