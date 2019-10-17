Письмо на сайте ИНМОР. Компания Инмор является эксклюзивным представителем немецкого завода Goepfert AG по поставкам судовой арматуры и приводов

Уважаемые Партнеры и Заказчики!

В связи с тем, что поступает информация о возможном "сером" импорте продукции немецкого завода Гопферт (Goepfert AG), считаем необходимым напомнить, что компания ИНМОР является эксклюзивным официальным представителем предприятия Goepfert AG на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана.

О компании GOPFERT AG -

С 1911 года название Gopfert символизирует продукцию с высокой степенью эксплуатационной безопасности и надежности благодаря применению современных технологий производства. Ассортимент включает в себя 30 000 наименований разработанных собственными силами изделий в сфере судовой арматуры и запорной арматуры для промышленности. В составе компании Gopfert AG собственный конструкторский и модельный отделы, а также собственные литейные цеха. Современные способы производства, станки с ЧПУ. Полный цикл производства и обработки медных сплавов, бронзы Rg 5, Rg 10, Gbz 10, CuAl10 Ni, легкие металлы, серый чугун, чугун с шаровидным графитом, сталь и нержавеющую сталь - в зависимости от типа судовая арматура производится от DN 8 до DN 600. Наряду с судовыми клапанами собственного производства, компания Gopfert AG также поставляет различную судовую арматуру с электрическими, пневматическими и гидравлическими приводом.

Сайт компании ИНМОР, 8 октября 2019 года