Экскурсия по Арматурному Заводу в Благовещенске (Башкортостан)

В рамках мероприятий от Центра занятости населения на базе нашего Завода 2 раза в год: в апреле и в октябре проводятся экскурсии по производству с целью профориентации будущих выпускников школ, ведь ранняя профориентация – одна из самых важных задач, и призвана она научить наших подростков делать профессиональный выбор. 10 октября состоялась углубленная экскурсия для детей 8 класса МОБУ СОШ № 5 с погружением в бизнес ориентирование организации и ознакомлением с производственными возможностями предприятия. Евгений Калинин, руководитель направления КПП, УП, БПК, с радостью проводит данные мероприятия. Слушать его всегда интересно и очень познавательно не только детям, но и взрослым.

Сайт ООО «Арматурный Завод», 15 октября