Росатом будет строить уникальный стенд (третий в мире) для испытаний трубопроводной арматуры и насосов, разработанных для производства крупнотоннажного СПГ

Госкорпорация Росатом определена ответственной за сооружение первого в России и третьего в мире испытательного стенда технологий и оборудования для производства средне и крупнотоннажного сжиженного природного газа (СПГ). Правительство выделит из бюджета 1,35 млрд рублей на его строительство. Стенд позволит проводить испытания всей линейки насосов и арматуры, необходимых для реализации отечественных СПГ-проектов. Строительством и эксплуатацией стенда будет заниматься предприятие Росатома — АО «НИИЭФА». Проектирование должно быть завершено в срок не позднее пяти месяцев с даты заключения соглашения между Росатомом и АО «Нииэфа», а строительство не позднее 11 месяцев с даты утверждения проектной документации. С появлением стенда для крупнотоннажного СПГ в России будет завершено создание необходимой испытательной базы для реализации СПГ проектов на основе отечественных технологий и оборудования. В сентябре прошлого года госкорпорация Росатом объявила о готовности принять участие в создании в Нижегородской области стендово-испытательной базы для импортозамещающего оборудования, которое будет применяться для добычи в Арктической зоне РФ сжиженного природного газа. Ранее на территории АО «НИИЭФА» был сооружен постоянно действующий испытательный стенд на жидком азоте для испытания криогенных насосов для среднетоннажного СПГ. На нем были проведены испытания первых СПГ-насосов производства АО «ОКБМ Африкантов», входящего в машиностроительный дивизион Росатома. Помимо Росатома на создание стенда претендовали еще две госкорпорации — Ростех и Роскосмос.

Сайт Модернизация Российского ТЭК, 14 октября