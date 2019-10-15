В Иркутске разработан новый прибор акустического контроля трубных деталей и трубных пучков теплообменных аппаратов

Существует метод, называемый акустическая импульсная рефлектометрия. В трубу посылают звуковой импульс, из трубы приходит эхо-сигнал, который несет информацию о состоянии стенки внутри трубы. Нужно только знать, как эту информацию извлечь из эхо-сигнала. В АО «ИркутскНИИхиммаш» разработан прибор, работающий на основе такого метода. Прибор получил название ПАКТ-04. Он предназначен для экспрессного диагностирования внутреннего просвета трубопроводного оборудования, прежде всего, трубных пучков теплообменных аппаратов. На обследование одного кожухотрубчатого теплообменника таким прибором требуется примерно 1 час. Оператор-дефектоскопист последовательно, на пару секунд подносит датчик ко входу каждой трубки, и прибор автоматически записывает все эхосигналы в память. Далее наше специальное программное обеспечение обрабатывает информацию и выводит результаты обследования. Обследование трубного пучка теплообменного аппарата с помощью прибора ПАКТ-04 позволяет обнаружить вмятины, посторонние включения, закупорки, свищи, окалину, отложения и коррозию. Результаты обследования можно увидеть в виде цветной схемы расположения трубок в теплообменном аппарате. Цветная схема наглядно показывает все исправные и проблемные трубки, позволяет сделать выводы об эффективности теплообмена, выявить наличие застойных зон из-за неправильного распределения потоков. В программу заложены критерии определения степени износа теплообменного аппарата и отбраковки трубок. Для всех забракованных трубок фиксируются координаты их расположения на трубной доске теплообменника. Распределение всех трубок аппарата по степени их дефектности специальная компьютерная программа выводит в виде графиков и таблиц. Прибор можно использовать как для прямых, так и имеющих U-образный изгиб труб, а также оребренных труб и труб в теплоизоляции.

Сайт АО ИркутскНИИхимммаш, 14 октября