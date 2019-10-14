Заявленные Загорским трубным заводом новые мощности по производству трубопроводной продукции (детали и арматура) избыточны для рынка РФ до 2030 года

За период с 2000 по 2018 год в развитие трубного производства в России инвестировано более 500 млрд. рублей, большая часть которых была направлена на организацию в России мощностей по производству бесшовных труб для нефтегазового комплекса, сообщает Фонд Развития Трубной Промышленности (ФРТП). По данным организации, в стране мощности по выплавке электростали и производству непрерывнолитой заготовки для бесшовных труб, построены комплексы финишной обработки. Доля импорта за этот период в этом сегменте труб снизилась с 20% до 5%. По состоянию на начало 2019 года мощности российских производителей по производству горячекатаных бесшовных труб составили 4,1 млн. тонн, а их средняя загрузка не превысила 70%. С учетом реализуемого на Выксунском металлургическом заводе инвестиционного проекта к 2022 году мощности составят 4,6 млн. тонн, а средняя загрузка прогнозируется на уровне 65%. На российском рынке бесшовных труб также активно присутствуют продукция предприятий Республики Беларусь и Казахстана, загрузка которых не превышает 60%. Спрос на бесшовные трубы в России по сравнению с ТБД стабилен и, как правило, демонстрирует умеренный рост темпами 2-4% в год. В перспективе резкого роста спроса на бесшовные трубы в России не ожидается.

Действующие в России мощности по производству сварных труб OCTG по состоянию на начало 2019 года составляют 1 млн. тонн и производятся на следующих предприятиях ̶ Газпромтрубинвест, Уральский трубный завод, Выксунский металлургический завод. В тоже время идет активный процесс развития в России производства сварных труб OCTG для нефтегазовой отрасли. Так, уже в конце 2019 года ОМК запустит производство сварных насосно-компрессорных труб на Выксунском металлургическом заводе, к 2022 году «Северсталь» и «Тенарис» построят завод по выпуску сварных труб нефтяного сортамента в г. Сургут. Таким образом, суммарные мощности по производству сварных OCTG для ТЭК в России увеличатся с 1 млн. тонн до 1,6 млн. тонн.

При этом несмотря на высокое качество российских труб, выход на внешние рынки для российских предприятий в настоящее время затруднен. Это, в первую очередь, связано с проблематикой избыточных мощностей по производству труб в мире и, как следствие, протекционизмом на мировом рынке стальных труб (введение США пошлин на импорт стали и труб в размере 25%, ответные специальные защитные меры ЕС). Кроме того, на перспективных для расширения экспорта российской трубной продукции рынках активно действуют недобросовестные зарубежные производители, которые широко применяют демпинг и пользуются программами субсидирования. Исходя из наблюдаемых тенденций развития российского рынка бесшовных труб, действующих и вводимых, в ближайшее время мощностей по производству бесшовных труб будет достаточно для обеспечения потребности реальных секторов отечественной промышленности в бесшовных трубах различного назначения минимум до 2030 года.

В ФРТП полагают, что заявленный Загорским трубным заводом проект по производству бесшовных труб будет избыточным для отрасли и в случае поддержки его реализации со стороны государства приведет к нерациональному использованию средств бюджета РФ, так как в результате реализации проекта не будут обеспечены рост промышленного производства и импортозамещение. Более того, произойдет искажение конкуренции на российском рынке, что приведет к снижению загрузки действующих предприятий отрасли, их убыткам, сокращению сотрудников, а также к сложностям возврата заемных средств и увеличению сроков окупаемости уже вложенных инвестиций. При этом новые создаваемые мощности не будут должным образом загружены.

Сайт СМИ «Энергетика и промышленность России», 11 октября