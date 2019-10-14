Компания «ПРИВОДЫ АУМА» проведет практическую конференцию в Иркутске 16-17 октября. Тема «Проектирование и подбор трубопроводной арматуры и приводной техники»

Компания АУМА приглашает принять участие в практической конференции «Импортозамещение – основа экономической стабильности России. Трубопроводная арматура и приводная техника при проектировании объектов нефтегазового комплекса». Конференция будет проходить 16-17 октября в г. Иркутске в гостиничном комплексе Байкал – Северное море по адресу: ул. Дальневосточная, д.156. В рамках конференции будут обсуждаться вопросы проектирования и подбора трубопроводной арматуры и приводной техники для нефтегазовой отрасли региона, особенности оборудования, производимого компаниями «ПРИВОДЫ АУМА», «ВАРК», «ФЕСТО-РФ», вопросы локализации и технологического развития предприятий. Гостям конференции предоставляется пакет участника, приглашение на два торжественных ужина и возможность провести бизнес-встречи с коллегами и партнерами. Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 755 60 01, доб.217 или отправить сообщение на PR@auma.ru

Сайт ООО «Приводы АУМА», 2 октября