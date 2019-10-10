В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В АО ЦКБМ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ПОСТАВЩИКОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ «АТОМЕКС РЕГИОН – 2019»

02-03 октября 2019 года под руководством АО «Атомэнергомаш» при поддержке Госкорпорации «Росатом» в городе Санкт-Петербург состоялся ежегодный региональный Форум поставщиков атомной отрасли «Атомекс Регион – 2019». Основной задачей Форума является развитие и поддержания продуктивных и взаимовыгодных отношений предприятий атомной отрасли с ключевыми производителями и поставщиками продукции, работ и услуг. Основной темой Форума стала синхронизация системы закупок Госкорпорации «Росатом» с системой качества закупаемой продукции. Тема форума оказалась остро-актуальной и привлекла на поля Форума большее число участников, чем изначально планировалось. Так Форум поставщиков в г. Санкт-Петербург, организованный АО «Атомэнергомаш», привлек внимание более 60 участников как представителей крупнейших компаний отечественной металлургии со всей России, таких как ПАО «ЧТПЗ», ПАО «ОМЗ», ООО «ТМК-ИНОКС», АО «Северсталь Дистрибуция», ОАО «НИИМТ», ООО «ТД Златоустовский ЭМЗ» и др., так и представителей малого и среднего предпринимательства.

О главных задачах, стоящих перед предприятиями Госкорпорации в вопросе материально-технического обеспечения, об основных тенденциях и вызовах в системе закупок энергетического машиностроения в условиях растущего портфеля международных и отечественных контрактных обязательств, участникам Форума рассказал директор по закупкам и материально-техническому обеспечению АО «Атомэнергомаш» Андрей Синяков. Также с докладом выступил начальник управления качеством Госкорпорации «Росатом» Летчфорд Леонид. В своем докладе он рассказал об основных инструментах управления качеством покупаемой продукции предприятиями атомной отрасли. Доклады вызвали оживленную дискуссию среди участников Форума, особенно в части повышения требований и контроля над качеством производимой продукции. Дискуссия показала важность проведения подобных встреч с поставщиками, живой диалог подтвердил необходимость конструктивной трансформации системы качества отечественных производителей.

Ключевой площадкой Форума в этом году стало одно из ведущих предприятий Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения», производственные мощности которого были продемонстрированы гостям Форума. Помимо этого участники Форума посетили первый блок Ленинградской атомной станции – 2 в г. Сосновый бор и увидели своими глазами результаты совместной работы - от производства металлургической продукции до производящей энергию атомной станции.

Сайт Атомэнергомаш, 9 октября, среда