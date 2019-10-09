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Кооперация по регионам вместо кластеров. ГК "Стэлс" в составе делегации Пермского края приняла участие в ПГМФ 2019. Всего 20 регионов представили объединенные промышленные стенды. Почему кластер был только один?

09 октября, 2019 4

В октябре в г. Санкт-Петербург состоялся IX Петербургский международный газовый форум (ПМГФ–2019). За четыре дня стенд Пермского края посетили более 6 тыс. человек, в том числе председатель правления «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков, который пригласил пермские предприятия в ноябре этого года провести на территории Узбекистана переговоры с участием других нефтегазовых компаний страны. Группа Компаний "Стэлс , в составе делегации Пермского края приняла участие в переговорах с потенциальными и действующими заказчиками, была затронута тема востребованности кранов шаровых "металл по металлу". Всего на IX Петербургском международном газовом форуме было представлено 20 региональных компаний.

Сайт ГК «СТЭЛС», 8 октября


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