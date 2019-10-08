В ЦНИИТМАШ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ПРОЧНОСТИ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК. РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПО НОВЫМ НТД!

24 сентября в Государственном научном центре РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») прошёл отраслевой научно-практический семинар «Прочность и сейсмическая безопасность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». В семинаре приняли участие 62 специалиста из 27 предприятий Росатома и смежных организаций – прочнисты-расчетчики, разработчики нормативных документов и вычислительных программ по прочности.

Расчет на прочность – один из обязательных и ответственных этапов обеспечения безопасности конструкций. Обеспечение прочности оборудования и трубопроводов АЭС является одной из главных задач проектирования, решению которой уделяется большое внимание, поскольку от этого напрямую зависят безопасность и надежность эксплуатации АЭС. Развитие программных средств, расширение нормативной базы, отслеживание изменений в этих областях требуют постоянного обучения специалистов. Именно с этой целью дважды в год ЦНИИТМАШ проводит семинар. С докладами на семинаре выступили представители АО «НИКИЭТ», АО «ОКБМ Африкантов», АО «ВНИИАЭС, НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», ООО «ТехПромАрма» Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник АО «Красная звезда» Михаил Федоров уверен, что актуальность обсуждаемых в ходе семинара вопросов методики и практики расчетов на прочность сложно переоценить: «Семинары в ЦНИИТМАШ являются необходимым средством профессионального общения специалистов в вопросах прочности и безопасности АЭУ. Весьма важным для нас является регулярное получение информации из области разработки нормативной базы по расчетам на прочность. Ценность мероприятия определяется также и тем, что кроме атомщиков, в работе принимают участие представители смежных отраслей и системы профильного образования. Что касается сотрудников научно-исследовательского отдела прочности АО «Красная Звезда», то мы всегда стараемся делегировать на семинар значительную часть нашего коллектива и, по возможности, выносить на обсуждение доклады по актуальным проблемам прочностной отработки изделий атомной техники». Отраслевой научно-практический семинар «Прочность и сейсмическая безопасность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» проходит на базе ЦНИИТМАШ два раза в год. Оргкомитет семинаров планирует продолжить их проведение в 2020 году.

Сайт АО «Атомэнергомаш», 7 октября