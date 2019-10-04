СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. Крупнейшие Европейские компании Siemens и Grundfos заключили стратегическое соглашение в области цифровых технологий

Соглашение позволит компаниям совместно разрабатывать интеллектуальные продукты и решения в сферах водоснабжения, водоотведения, строительных технологий и автоматизации промышленных предприятий.

«Мы очень рады продолжить сотрудничество с Grundfos, — заявил Клаус Хельмрих (Klaus Helmrich), член Правления Siemens AG и генеральный директор Siemens Industries Digital Industries. — Вместе мы будем работать над решениями, которые упростят для наших клиентов процесс перехода на цифровые технологии. Например, пакет Digital Entreprise («Цифровое предприятие») и открытую облачную операционную систему Siemens MindSphere для «интернета вещей» в сочетании с IoT-решениями от Grundfos можно использовать для оптимизации работы насосов и двигателей. Это увеличит период эксплуатации насосов и сократит их энергопотребление». MindSphere также может применяться для сбора данных, что в перспективе сделает процесс управления зданиями более эффективным и понятным для пользователя.

«Мы хотим первыми предложить рынку технологии для решения глобальных проблем, связанных с водопотреблением и изменением климата. Для этого мы нам нужно расширить возможности своего бизнеса и предложить своим клиентам интеллектуальные цифровые решения, позволяющие снизить расход электроэнергии, и новый уровень обслуживания. Партнёрство с Siemens — большой шаг в этом направлении», — говорит генеральный директор Grundfos Мадс Ниппер (Mads Nipper).

Источник: Журнал СОК, 3 октября