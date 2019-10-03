Начни своё дело -новая программа по развитию социального предпринимательства Благовещенского арматурного завода

Жительница Благовещенска Раниля Сайфуллина запустила проект по ремонту старой бытовой техники «Спаси холод-Спаси жар!». Она стала победительницей конкурса «Начни своё дело», программы по развитию социального предпринимательства Благовещенского арматурного завода. Проект даст возможность сохранить старую бытовую технику, которая подлежит ремонту, с помощью замены уплотнительных резинок и жаростойкой резины. Это поможет жителям Благовещенска сэкономить и избежать покупки новых дорогостоящих приборов. «Зачастую у малоимущих и многодетных семей нет возможности купить новую бытовую технику. Но не многие знают, что их приборы могут ещё долго служить, достаточно заменить несколько деталей. Как правило, дело в обычных уплотнительных резинках. На средства гранта я приобрела станок по производству нескольких видов резинок. Теперь их не придётся закупать в других городах», – рассказала автор проекта Раниля Сайфуллина. Официальное открытие цеха состоялось 1 октября. Заказчиками Ранили Сайфуллиной станут жители города, села, а также местные столовые, пекарни, детские сады и школы. В мастерской действует система скидок и льготные цены для пенсионеров. Также благодаря проекту «Спаси холод-Спаси жар!» появилось четыре новых рабочих места, среди трудоустроенных – люди с ОВЗ и пенсионного возраста. В будущем планируется увеличить количество сотрудников, так как в цех уже поступили крупные заказы от предприятий и столовых. Это уже второй проект Ранили Сайфуллиной. В 2017 году в рамках программы «Начни своё дело» она разработала проект по ремонту сложнобытовой техники «АгрохолтехСервис». Инициатива помогла оперативно и эффективно реагировать на вопросы, возникающие при эксплуатации бытовой и особенно сельскохозяйственной техники. «Благодаря программе «Начни свое дело» у жителей Благовещенска есть возможность сэкономить на покупке дорогостоящей техники. Это особенно актуально для пожилых людей, которые зачастую ограничены в финансах, а также для государственных учреждений. Здорово, что появляются новые рабочие места для людей с ОВЗ. Мы будем делать всё возможное, чтобы таких проектов становилось больше», – отметил управляющий директор АО «БАЗ» Андрей Елисеев.

Сайт ОМК, 2 октября 2019 г.