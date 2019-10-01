В Великом Новгороде 30 сентября, в день основания Корпорации «Сплав», состоялось открытие памятной доски с барельефом в честь ее основателя и первого генерального директора Евгения Изяславовича Шульмана

30 сентября, в день основания Корпорации «Сплав», состоялось открытие памятной доски в честь ее основателя и первого генерального директора Евгения Изяславовича Шульмана, трагически погибшего в январе 2000 года. Роль Е.И. Шульмана в становлении Корпорации «Сплав» огромна. Под его руководством в переломные для экономики страны 90-е годы прошлого столетия на предприятии была создана команда специалистов, благодаря которым предприятие пережило все сложные моменты, а продукция «Сплава» упрочила свои позиции и вышла на международные рынки. Сегодня созданная Е.И. Шульманом команда продолжает начатое им дело, а предприятием руководит дочь основателя «Сплава», Наталья Евгеньевна Орловская. Трубопроводная арматура и оборудование, производимые коллективом Машиностроительной Корпорации «Сплав», находят широкое применение на объектах атомной, нефтегазовой и химической промышленности, в ракетостроении, металлургии и железнодорожной отрасли, в области теплоэнергетики. Среди ведущих потребителей продукции – «Росатом», «Транснефть», «Газпром» и другие компании. На торжественных мероприятиях по случаю профессионального праздника коллектив предприятия — а это порядка 900 сотрудников — поздравили акционеры и руководители Корпорации, а также депутат Государственной Думы Ю.И. Бобрышев, Министр промышленности и торговли области И.С. Маленко, и.о.заместителя Мэра Великого Новгорода Е.А. Медеева и др. Первые лица области и города отметили значительную роль Корпорации «Сплав» в экономике региона и в развитии машиностроительной отрасли, ее вклад в привлечение молодежи и повышение престижа технических и инженерных специальностей. Также в этот день лучшие специалисты Корпорации «Сплав» получили федеральные, министерские и областные награды.

В своем обращении к трудовому коллективу генеральный директор МК «Сплав» Наталья Евгеньевна Орловская отметила:

— Мы работаем в отрасли, которая является не просто одной из главных для экономики нашей страны. По сути, машиностроение – это справедливый показатель уровня развития всего государства. Каждый год мы укрепляем и подтверждаем наше положение на рынке – на машиностроительной карте России «Сплав» занимает одно из ведущих мест. Мы обязаны этому соответствовать, а значит, будем и дальше улучшать нашу производственную систему, повышать культуру производства. Я выражаю огромную благодарность всему коллективу, который смотрит с нами в одном направлении! Благодарю вас за работу, поздравляю с праздником и желаю здоровья и счастья вам и вашим семьям! А нам – вдохновения, новых идей и верных решений. Для меня огромная честь и удовольствие работать на предприятии вместе с вами!

Сегодня, по словам Н.Е. Орловской, на ближайшие несколько лет у предприятия уже сформирован серьезный портфель заказов, производство загружено, в ближайшей перспективе – новые контракты и большие перспективы. Это позволяет Корпорации уверенно смотреть в будущее и приступить к реализации планов по модернизации производства и индексации зарплат.

Пресс-релиз на сайте МК Сплав (в сокращении), 1 октября 2019 г