Новая концепции цифровой трансформации машиностроения Emerson Digital Transformation соединяет технологии и практический опыт в единую структуру

СЕНТ-ЛУИС США (23 сентября 2019 г.) – Глобальная инжиниринговая и технологическая компания Emerson (NYSE: EMR) объявила о создании бизнес-группы, специализирующейся на технологиях и программах цифровой трансформации, чтобы ускорить работу над реализацией значимых улучшений вместе с ведущими предприятиями из различных отраслей промышленности в современных комплексных технологических условиях.Новая платформа Digital Transformation (Цифровая Трансформация), анонсированная на ежегодной конференции Emerson Global Users Exchange, объединяет важнейшие ресурсы, помогая производителям разрабатывать и внедрять прагматичные стратегии цифровых преобразований, обеспечивающие лучшие в отрасли показатели производительности – на уровне верхнего квартиля. Бизнес стоимостью более 650 млн. долларов США объединяет существующий опыт в реализации проектов, консультировании, интеллектуальных сенсорных технологиях, управлении данными и аналитики - все часть цифровой экосистемы Plantweb™ компании Emerson. Организация поможет клиентам не только сформировать четкое видение цифровой трансформации, но и уверенно реализовывать ее, достигая ощутимых результатов на каждом этапе своего пути."В пространстве, переполненном запутанными обещаниями, Emerson помогает клиентам определить и реализовать практичный и успешный путь к цифровой трансформации, - говорит Лал Карсанбай, исполнительный президент Emerson Automation Solutions. - С нашим новым подразделением, занимающимся цифровой трансформацией, мы стратегически ориентированы на то, чтобы направлять клиентов по верному пути, помогать им совершенствовать организационную структуру и внедрять программы, которые ускоряют рост эффективности бизнеса".

"Промышленность находится на критическом этапе процесса цифровой трансформации, - сказал Стюарт Харрис (Stuart Harris), президент новой бизнес-группы Digital Transformation компании Emerson. - У многих компаний есть видение, но с внедрением результативных решений на практике возникают трудности, что не может не разочаровывать. Другие компании решают конкретные проблемы, но не осознают ценности в масштабе всего предприятия. Компания Emerson обладает технологиями, позволяющими находить практические решения, а также опытом применения лучших практик и дорожной карты, которые помогут обеспечить качественное воздействие на широкий спектр рабочих процессов".

Новый бизнес Emerson Digital Transformation объединяет существующие и новые ресурсы Emerson, в том числе:

· Консультирование по вопросам производственной эффективности: стратегии и реализация дорожной карты на уровне предприятия для повышения безопасности, надежности, производительности и энергоэффективности.

· Операционная аналитика: самый полный в отрасли портфель средств прогностической диагностики и передовой аналитики, позволяющий получить представление о состоянии и эффективности операционных активов.

· Отраслевые решения: глубокая отраслевая экспертиза решений для повышения ключевых показателей эффективности.

· Всеобъемлющие измерения: самый большой в отрасли портфель интеллектуальных, простых в развертывании устройств с подключением к сети, включая беспроводные.

· Управление проектами: передовая практика, инструменты и ресурсы для уверенного осуществления проекта цифровой трансформации.

Сайт компании Emerson, сентябрь 2019 г.