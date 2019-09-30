ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД»: что дал заводу новый цех по производству интеллектуальных четвертьоборотных электроприводов

В последнее воскресенье сентября машиностроители отмечают профессиональный праздник, приурочивая к нему определенные достижения в производственной деятельности. Одно из стабильно работающих предприятий области, ЗАО «Тулаэлектропривод», год назад, например, к Дню машиностроителя официально запустило новый цех. А к сегодняшнему празднику подошло с отличными результатами от его деятельности. Завод специализируется на изготовлении электроприводов уже более 50 лет. Следуя современным тенденциям и требованиям заказчиков, разрабатывает и осваивает новые виды моделей. С приходом в 2003 году нового генерального директора Сергея Красковского коллектив не просто оживился, но и стал пополняться молодыми образованными кадрами. И вот тогда-то и возникла идея выпускать интеллектуальные электроприводы. Решение продиктовано тем, что нужно было идти в ногу со временем, оперативно реагировать на изменяющиеся требования заказчика. И уже в 2004 году предприятие продемонстрировало интеллектуальный привод ЭП-4, который, пройдя доработку, необходимые испытания и сертификацию, сегодня занимает существенную нишу на рынке.

Директор по производству Михаил Шацкий показывает нам светлый современный цех, где происходят механообрабатывающие и сборочные процессы. Новое оборудование с ЧПУ позволяет выпускать четвертьоборотные электроприводы для запорной арматуры, применяемой в различных отраслях. – Цех мы построили благодаря участию в программе Фонда развития промышленности РФ, а также содействию правительства Тульской области, – рассказывает Михаил Юрьевич. – Нам выделили 100 миллионов рублей на закупку оборудования, и столько же собственных средств мы затратили на строительные работы, разработку изделия и его оснащение. Нам удалось доказать, что завод способен реализовывать проекты, направленные на импортозамещение. Эта площадка рассчитана на выпуск 400 приводов в месяц. Работаем в три смены и все заказы выполняем в срок. С марта возглавляет цех молодой специалист, выпускник ТулГУ Андрей Хохлов.

Газета «Тульские известия», 26 сентября (в сокращении)