Китайская фирма выбрала поставщиком арматуры для строительства сухого дока для ССК «Звезда» арматурный завод «Армалит»

«Китайская Компания Коммуникаций и Строительства» (China Communications Construction Company Limited – CCCC), строящая сухой док для ССК «Звезда», заключила контракт с машиностроительным заводом «Армалит» на поставку трубопроводной арматуры. Машиностроительному заводу «Армалит» предстоит в сжатые сроки изготовить и отгрузить 31 изделие: клинкетные задвижки и дисковые затворы, оснащенные электроприводами, с диаметрами условного прохода до 600 мм. Вся трубопроводная арматура будет выполнена в бронзе, что обеспечит надежную эксплуатацию изделий в агрессивной среде (морской воде) на протяжении 30 лет. Конкурентами «Армалита» в борьбе за поставку трубопроводной арматуры для сухого дока выступали российские и зарубежные компании. Однако после посещения производственных мощностей завода в Санкт-Петербурге СССС сделала выбор именно в пользу «Армалита». Согласно условиям контракта, отгрузка изделий должна быть осуществлена в начале 2020 года, при этом монтаж арматуры в системы сухого дока будет происходить под надзором специалистов «Армалита». Как ранее сообщал Ъ, трубопроводная арматура завода «Армалит» может быть использована и при будущем строительстве судов на площадке ССК «Звезда», в частности, в системах ледокола «Лидер».

Компания CCCC — мировой гигант в сфере портового строительства и проектных работ, один из основных подрядчиков строительства комплекса ССК «Звезда». По данным СМИ, сумма контрактов между СССС и суперверфью уже приближается к 80 млрд рублей.

Сайт АО «Армалит», 27 сентября